Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Galatasaray'da son dakika haberi... 18 Mayıs Pazartesi günü mide ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.
Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınladı.
Sarı kırmızılıların kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde oldu;
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.
Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıylar duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 15:26
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Yorum
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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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