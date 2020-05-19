Son dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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'dan 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

'da son dakika haberi... 18 Mayıs Pazartesi günü mide ameliyatı olan Başkan 'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

Spor Kulübü, Başkan 'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılıların kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde oldu;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıylar duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"

  1. 19.05.2020
  2. Güncelleme: 19.05.2020 15:26
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