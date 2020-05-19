HaberlerGaleriÜmit Davala da gidiyor ve o geliyor! Yeni yardımcılar...
Ümit Davala da gidiyor ve o geliyor! Yeni yardımcılar...
Galatasaray'da son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ayrılığını resmi olarak açıklamasının ardından, sarı kırmızılılarda bir ismin ayrılığı daha gündeme geldi. Buna göre şu anda Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Ümit Davala'nın da istifa edeceği ifade edilirken, Şaş ve Davala'nın yerine getirilecek 2 ismin belli olduğu iddia edildi. İşte o isimler...
19 Mayıs 2020 Salı 15:46
Güncelleme: 19.05.2020 15:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcıları netleşmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren köklü bir değişikliğe gitmek için kolları sıvadı.
Tecrübeli teknik adam futbolcu transferlerinden önce teknik heyeti yeniden yapılandırma sürecine soktu.
Fatih Terim yeni sezon öncesi teknik heyet için ilk adımları resmen atmaya başladı ve Galatasaray'da beklenen değişiklik için düğmeye basıldı.
İlk olarak Terim, yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ile yollarını ayırma kararı aldı.