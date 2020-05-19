Ümit Davala da gidiyor ve o geliyor! Yeni yardımcılar...

Galatasaray'da son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ayrılığını resmi olarak açıklamasının ardından, sarı kırmızılılarda bir ismin ayrılığı daha gündeme geldi. Buna göre şu anda Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Ümit Davala'nın da istifa edeceği ifade edilirken, Şaş ve Davala'nın yerine getirilecek 2 ismin belli olduğu iddia edildi. İşte o isimler...