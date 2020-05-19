Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı düşük bütçeli yıldız adayını Portekiz'de buldu. Ancak bu transferde sarı-kırmızılı ekibin önünde duran en büyük engel Joao Mario'nuna ailesinin talepleri. İşte detaylar...

19 Mayıs 2020 Salı 11:49 Güncelleme: 19.05.2020 11:49
Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Yaşanan corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden Galatasaray, önümüzdeki sezon için yapılan transfer planlamalarında büyük değişikliğe gidiyor.

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Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip önceliğini yerli oyunculara verse de yabancı ve genç yıldız adaylarını da listesinde bulunduruyor.

Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Devre arası transfer döneminde Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı takımda tutmak istese de yüksek bonservisi buna engel oluyor.

Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Monaco'nun Onyekuru'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmaması ve satış listesine koyması üzerinde Cimbom, kanat transferi için Portekiz'de ava çıktı.

Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Marcao transferinde bekleneni bulan sarı-kırmızılı idareciler, scout ekibinin verdiği raporlar üzerinden Porto'nun genç oyuncusu Joao Mario'nun peşine düştü.

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