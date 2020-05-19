Galatasaray'a aile boyu transfer! Talepleri şaşırttı...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı düşük bütçeli yıldız adayını Portekiz'de buldu. Ancak bu transferde sarı-kırmızılı ekibin önünde duran en büyük engel Joao Mario'nuna ailesinin talepleri. İşte detaylar...