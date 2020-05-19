Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Fındıklı, hangi ilin ilçesidir?" sorusu damga vurdu. Rizelilere adeta iç çektiren 60 bin TL'lik soruyu yarışmacı bilemeyince çekildi ve 30 bin lira ödülünü alıp Milyoner'e veda etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Rize soru ve yeni bölümden kareler...
19 Mayıs 2020 Salı 06:45 Güncelleme: 19.05.2020 06:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Fındıklı, hangi ilin ilçesidir?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

Rizelilere adeta iç çektiren 60 bin TL'lik soruyu yarışmacı bilemeyince çekildi ve 30 bin lira ödülünü alıp Milyoner'e veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Rize soru ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de Rizelilere iç çektiren 60 bin TL'lik soru: Cevabı bilemeyince çekildi

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