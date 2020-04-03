Gary Medel Galatasaray'ın kapısından döndü

Wales Onlina, Galatasaray ve Gary Medel ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile her konuda anlaştığını ancak Cardiff'in İnter ile el sıkışması nedeniyle Türkiye yerine İtalya'ya gitmek zorunda kaldığını yazdı. Medel, İnter'den de Beşiktaş'a, ardından da Bologna'ya transfer oldu.