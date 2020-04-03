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03 Nisan 2020, Cuma
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'ın kapısından döndü

Gary Medel Galatasaray'ın kapısından döndü

, ve ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile her konuda anlaştığını ancak Cardiff'in İnter ile el sıkışması nedeniyle yerine 'ya gitmek zorunda kaldığını yazdı.

Wales Onlina, ve ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile her konuda anlaştığını ancak Cardiff'in İnter ile el sıkışması nedeniyle yerine 'ya gitmek zorunda kaldığını yazdı. Medel, İnter'den de 'a, ardından da Bologna'ya transfer oldu.

  1. 3.4.2020
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