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02 Nisan 2020, Perşembe
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’dan forvet iddiası

Tanzanya’dan forvet iddiası

'da yerel Svahili dilinde yayın yapan kanalı, yerli oyunculara dönmeye hazırlanan 'ın ile ilgilenmeye devam ettiğini yazdı.

'da yerel Svahili dilinde yayın yapan kanalı, yerli oyunculara dönmeye hazırlanan 'ın ile ilgilenmeye devam ettiğini yazdı. 'in Samatta'yı, Falcao, Diagne ve Andone'den daha çok beğendiği belirtildi. küme düşerse Galatasaray'ın, Samatta'yı bu kez alacağı Terim'in de hayaline kavuşacağı belirtildi.
  1. 2.4.2020
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