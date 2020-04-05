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05 Nisan 2020, Pazar
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'ın yıldızı nerede?

Galatasaray'ın yıldızı Seri nerede?

'da klinik tedavisini tamamladıktan sonra taburcu olmuş, geçtiğimiz günlerde de futbolcular ile video konferans ile görüşme gerçekleştirmişti. Fatih Terim'in hesabından paylaştığı görselde 19 futbolcu yer almaktaydı. Yer almayan futbolcular ise Andone, Saracchi, Luyindama ve 'ydi. Seri haricindeki diğer isimler sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yaparak kendilerini gösteriyor fakat Seri'nin son paylaşımı tarihinde... Bu tarihten sonra sosyal medyada hiçbir gönderi paylaşmayan Seri'nin yurt dışına çıktığı ileri sürüldü...

'da corona virüsü hastalığının klinik sürecini tamamladıktan sonra taburcu olan iki gün önce öğrencileriyle yaptığı video konferansta hem hasret giderip hem de kendilerinden son bilgileri alırken bir de fotoğraf paylaşmıştı. Karantina süreci devam ederken bir yandan da takımının durumunu takip eden tecrübeli teknik adamın paylaştığı fotoğrafta 19 futbolcunun bulunduğu görülüyor.

Video konferansta yardımcı antrenör Levent Şahin, idari menajer yardımcısı , iletişim koordinatörü Aslı İşliel de bulunurken, futbolculardan Selçuk, Adem, Muslera, Mariano, Marcao, Onyekuru, Taylan, Nagatomo, , Sekidika, Linnes, Emre Akbaba, , Ömer, Okan Koçuk, Lemina, Feghouli, Jimmy Durmaz ve 'ın paylaşılan fotoğrafta görüntüsü mevcut.

Karede olmayan isimlerse Andone, Saracchi, Luyindama ve . Bu dört futbolcudan Saracchi, Andone ve Luyindama sosyal medyayı aktif kullanan isimler ve zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kendilerini gösteriyor. Fakat Seri'nin etkinliği çok kısıtlı.

Son paylaşımını 'ta gerçekleştiren Seri'nin "Amen" notuyla paylaşılan görselde, "İşte yine beyan ediyorum, dedi Lord: Juda'nın halkını etkileyen bu büyük talihsizliği ben getirdim Ama yine ona ilan ettiğim mutluğu getirecek olan da benim" sözleri yazıyor.

AKLI AİLESİNDEYDİ

Galatasaray'da özellikle derbisi sürecinde corona virüsü sebebiyle morali çok bozuk olan Seri'nin aklı 'da yaşayan ailesindeydi.

  1. 05.04.2020
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