Galatasaray'ın yıldızı Seri nerede?

Galatasaray'da corona virüsü hastalığının klinik sürecini tamamladıktan sonra taburcu olan teknik direktör Fatih Terim iki gün önce öğrencileriyle yaptığı video konferansta hem hasret giderip hem de kendilerinden son bilgileri alırken bir de fotoğraf paylaşmıştı. Karantina süreci devam ederken bir yandan da takımının durumunu takip eden tecrübeli teknik adamın paylaştığı fotoğrafta 19 futbolcunun bulunduğu görülüyor.

Video konferansta yardımcı antrenör Levent Şahin, idari menajer yardımcısı Mert Çetin, iletişim koordinatörü Aslı İşliel de bulunurken, futbolculardan Selçuk, Adem, Muslera, Mariano, Marcao, Onyekuru, Taylan, Nagatomo, Belhanda, Sekidika, Linnes, Emre Akbaba, Ryan Donk, Ömer, Okan Koçuk, Lemina, Feghouli, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık'ın paylaşılan fotoğrafta görüntüsü mevcut.

Karede olmayan isimlerse Andone, Saracchi, Luyindama ve Seri. Bu dört futbolcudan Saracchi, Andone ve Luyindama sosyal medyayı aktif kullanan isimler ve zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kendilerini gösteriyor. Fakat Seri'nin sosyal medya etkinliği çok kısıtlı.

Son paylaşımını 20 Mart'ta gerçekleştiren Seri'nin "Amen" notuyla paylaşılan görselde, "İşte yine beyan ediyorum, dedi Lord: Juda'nın halkını etkileyen bu büyük talihsizliği ben getirdim Ama yine ona ilan ettiğim mutluğu getirecek olan da benim" sözleri yazıyor.

AKLI AİLESİNDEYDİ

Galatasaray'da özellikle Beşiktaş derbisi sürecinde corona virüsü sebebiyle morali çok bozuk olan Seri'nin aklı Fransa'da yaşayan ailesindeydi.