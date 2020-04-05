Galatasaray'ın yıldızı Seri nerede?
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim klinik tedavisini tamamladıktan sonra taburcu olmuş, geçtiğimiz günlerde de futbolcular ile video konferans ile görüşme gerçekleştirmişti. Fatih Terim'in sosyal medya hesabından paylaştığı görselde 19 futbolcu yer almaktaydı. Yer almayan futbolcular ise Andone, Saracchi, Luyindama ve Seri'ydi. Seri haricindeki diğer isimler sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yaparak kendilerini gösteriyor fakat Seri'nin son paylaşımı 20 Mart tarihinde... Bu tarihten sonra sosyal medyada hiçbir gönderi paylaşmayan Seri'nin yurt dışına çıktığı ileri sürüldü...
Galatasaray'da corona virüsü hastalığının klinik sürecini tamamladıktan sonra taburcu olan teknik direktör Fatih Terim iki gün önce öğrencileriyle yaptığı video konferansta hem hasret giderip hem de kendilerinden son bilgileri alırken bir de fotoğraf paylaşmıştı. Karantina süreci devam ederken bir yandan da takımının durumunu takip eden tecrübeli teknik adamın paylaştığı fotoğrafta 19 futbolcunun bulunduğu görülüyor.
Video konferansta yardımcı antrenör Levent Şahin, idari menajer yardımcısı Mert Çetin, iletişim koordinatörü Aslı İşliel de bulunurken, futbolculardan Selçuk, Adem, Muslera, Mariano, Marcao, Onyekuru, Taylan, Nagatomo, Belhanda, Sekidika, Linnes, Emre Akbaba, Ryan Donk, Ömer, Okan Koçuk, Lemina, Feghouli, Jimmy Durmaz ve Ahmet Çalık'ın paylaşılan fotoğrafta görüntüsü mevcut.
Karede olmayan isimlerse Andone, Saracchi, Luyindama ve Seri. Bu dört futbolcudan Saracchi, Andone ve Luyindama sosyal medyayı aktif kullanan isimler ve zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kendilerini gösteriyor. Fakat Seri'nin sosyal medya etkinliği çok kısıtlı.
Son paylaşımını 20 Mart'ta gerçekleştiren Seri'nin "Amen" notuyla paylaşılan görselde, "İşte yine beyan ediyorum, dedi Lord: Juda'nın halkını etkileyen bu büyük talihsizliği ben getirdim Ama yine ona ilan ettiğim mutluğu getirecek olan da benim" sözleri yazıyor.
AKLI AİLESİNDEYDİ
Galatasaray'da özellikle Beşiktaş derbisi sürecinde corona virüsü sebebiyle morali çok bozuk olan Seri'nin aklı Fransa'da yaşayan ailesindeydi.
- 05.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yıldızı Seri nerede? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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