Türk sinema filmi izleyen eşine Diagne'den olay sözler! "Aptal mısın?"
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Diagne bu kez Türk sinema filmi izleyen ve izlerken göz yaşlarına boğulan eşiyle dalga geçerek "Bu sadece bir film. Sen aptal mısın?" dedi.
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