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02 Nisan 2020, Perşembe
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Yardıma yetişti

Yardıma yetişti

ve 'ın koronavirüse yakalanması, 'ın aylık olarak yürüttüğü kredi işlemlerinin sekteye uğramasına neden oldu.

ve 'ın koronavirüse yakalanması, 'ın aylık olarak yürüttüğü kredi işlemlerinin sekteye uğramasına neden oldu. 31 Mart, 'ya borçsuzluk kağıtlarının gönderilmesi için son gündü. Kredi görüşmelerinde yol alınamazken UEFA'nın borçsuzluk kağıtları için tarihi 30 Nisan'a çekmesi imdada yetişti.
  1. 2.4.2020
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