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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi

yıldız avında! İşte yeni keşfi

Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi

'da önümüzdeki sezon için yerli oyuncu operasyonu sürerken, teknik direktör bir yandan da yabancı futbolcuları takip ediyor. Yıldız avına çıkan Terim, 2001 doğumlu Anis Ben 'ye kancayı taktı.

bütçesi düşen , gelecek sezon yabancı takviyesi de yapacak ama bu isimler geleceğe yatırım niteliğinde olacak. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini karantinada tutan başarılı hoca, WyScout üzerinden bol bol oyuncu izlemeye devam ediyor. Terim'in 'dan Brondby'nin 2001 doğumlu genç oyuncusu Anis Ben 'yi de gözüne kestirdiği öğrenildi. Kopenhag doğumlu on numara, Tunus U20 da forma giyiyor.

  1. 2.4.2020
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