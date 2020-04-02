Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi
Galatasaray'da önümüzdeki sezon için yerli oyuncu operasyonu sürerken, teknik direktör Fatih Terim bir yandan da yabancı futbolcuları takip ediyor. Yıldız avına çıkan Terim, 2001 doğumlu Anis Ben Slimane'ye kancayı taktı.
Transfer bütçesi düşen Fatih Terim, gelecek sezon yabancı takviyesi de yapacak ama bu isimler geleceğe yatırım niteliğinde olacak. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini karantinada tutan başarılı hoca, WyScout üzerinden bol bol oyuncu izlemeye devam ediyor. Terim'in Danimarka'dan Brondby'nin 2001 doğumlu genç oyuncusu Anis Ben Slimane'yi de gözüne kestirdiği öğrenildi. Kopenhag doğumlu on numara, Tunus U20 Milli Takımında da forma giyiyor.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim yıldız avında! İşte yeni keşfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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