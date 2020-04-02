Bitigen de karantina uyguladı
Galatasaray- Beşiktaş derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen maçın hemen ardından kendisini izole ettiğini söyledi.
Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından TFF'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.
BOŞ DURMUYORUZ
Abdulkadir Bitigen, hakemlerin de evde çalıştığını söyledi. Kendilerine 36 günlük çalışma programı verildiğini kaydeden Bitigen, "Günde 1.5 saatimizi bu çalışmaya ayırıyoruz. Kendimizi zinde tutuyoruz" dedi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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