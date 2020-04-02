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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Bitigen de karantina uyguladı

Bitigen de karantina uyguladı

Bitigen de karantina uyguladı

Galatasaray- Beşiktaş derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen maçın hemen ardından kendisini izole ettiğini söyledi.

'in testinin pozitif çıkmasının ardından 'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.

BOŞ DURMUYORUZ
Abdulkadir Bitigen, hakemlerin de evde çalıştığını söyledi. Kendilerine 36 günlük çalışma programı verildiğini kaydeden Bitigen, "Günde 1.5 saatimizi bu çalışmaya ayırıyoruz. Kendimizi zinde tutuyoruz" dedi.

  1. 2.4.2020
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