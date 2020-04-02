Bitigen de karantina uyguladı

Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından TFF'nin kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Bitigen, "14 günlük karantina uyguladım ve bu süreçte olumsuz bir şey yaşamadım" diye konuştu.



BOŞ DURMUYORUZ

Abdulkadir Bitigen, hakemlerin de evde çalıştığını söyledi. Kendilerine 36 günlük çalışma programı verildiğini kaydeden Bitigen, "Günde 1.5 saatimizi bu çalışmaya ayırıyoruz. Kendimizi zinde tutuyoruz" dedi.