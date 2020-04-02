Tele konferans yapacaklar
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın iyileşmesi ile yöneticiler bugün bir toplantı yapacak. Fatih Terim de toplantıya dahil olacak.
Galatasaraylı yöneticilerin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yönetim kurulu toplantıları yapılmıyordu. Fatih Terim'le beraber Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tabucu edilmeleri üzerine sarı-kırmızılılarda ilk toplantının bugün yapılması bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in talebiyle tele konferans şeklinde yapılacak toplantıya Terim'in de katılması bekleniyor.
İşte öne çıkan toplantı maddeleri:
Liglerin virüs nedeniyle ertelenmesiyle ilgili yol haritası belirlenecek.
Yüksek maaşlı futbolculardan istenecek indirim konuşulacak.
Kiralık ve sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumu...
Yaz transfer dönemi için ön araştırma.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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