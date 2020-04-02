Tele konferans yapacaklar

Galatasaraylı yöneticilerin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yönetim kurulu toplantıları yapılmıyordu. Fatih Terim'le beraber Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tabucu edilmeleri üzerine sarı-kırmızılılarda ilk toplantının bugün yapılması bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in talebiyle tele konferans şeklinde yapılacak toplantıya Terim'in de katılması bekleniyor.



İşte öne çıkan toplantı maddeleri:

Liglerin virüs nedeniyle ertelenmesiyle ilgili yol haritası belirlenecek.

Yüksek maaşlı futbolculardan istenecek indirim konuşulacak.

Kiralık ve sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumu...

Yaz transfer dönemi için ön araştırma.