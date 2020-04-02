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02 Nisan 2020, Perşembe
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Tele konferans yapacaklar

Tele konferans yapacaklar

'da ve ’ın iyileşmesi ile yöneticiler bugün bir toplantı yapacak. de toplantıya dahil olacak.

Galatasaraylı yöneticilerin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yönetim kurulu toplantıları yapılmıyordu. 'le beraber ve 'ın tabucu edilmeleri üzerine sarı-kırmızılılarda ilk toplantının bugün yapılması bekleniyor. Başkan 'in talebiyle tele konferans şeklinde yapılacak toplantıya Terim'in de katılması bekleniyor.

İşte öne çıkan toplantı maddeleri:
Liglerin virüs nedeniyle ertelenmesiyle ilgili yol haritası belirlenecek.
Yüksek maaşlı futbolculardan istenecek indirim konuşulacak.
Kiralık ve sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumu...
Yaz transfer dönemi için ön araştırma.

  1. 2.4.2020
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