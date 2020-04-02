Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak yol ayrımında! Ailesinden 'çekil' baskısı
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Albayrak yakın çevresinin sağlık durumuna artık dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine sarı-kırmızılı takımla yol ayrımına geldi.
Albayrak Holding'teki işleri oğluna devrederek tüm mesaisini Galatasaray'a harcayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, yol ayrımında... Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Albayrak'ın koronavirüse yakalanması son halka oldu. Aynı hastalıkla mücadele eden eşi ve oğlu Hikmet, Abdurrahim Albayrak'a "Artık sağlığına daha çok dikkat etmelisin" diyerek Galatasaray yönetimindeki görevine ara vermesini istediler. Doktorları da bundan sonra çok daha dikkatli olmasını özellikle de stresten uzak durmasını tavsiye etti.
GALATASARAY SEVDASI BAŞKA
Albayrak ailesi daha önce de Abdurrahim Albayrak'a stresten uzak durması için aktif yöneticiliğe ara vermesi konusunda tavsiyede bulunmuş ancak Galatasaray sevdasından vazgeçirememişlerdi. Bu kez Albayrak nasıl bir karar verecek merakla bekleniyor.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak yol ayrımında! Ailesinden 'çekil' baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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