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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Albayrak yol ayrımında! Ailesinden 'çekil' baskısı

'da yol ayrımında! Ailesinden 'çekil' baskısı

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak yol ayrımında! Ailesinden 'çekil' baskısı

ikinci başkanı corona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Albayrak yakın çevresinin sağlık durumuna artık dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine sarı-kırmızılı takımla yol ayrımına geldi.

Albayrak Holding'teki işleri oğluna devrederek tüm mesaisini 'a harcayan İkinci Başkan , yol ayrımında... Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Albayrak'ın koronavirüse yakalanması son halka oldu. Aynı hastalıkla mücadele eden eşi ve oğlu Hikmet, Abdurrahim Albayrak'a "Artık sağlığına daha çok dikkat etmelisin" diyerek Galatasaray yönetimindeki görevine ara vermesini istediler. Doktorları da bundan sonra çok daha dikkatli olmasını özellikle de stresten uzak durmasını tavsiye etti.

GALATASARAY SEVDASI BAŞKA
Albayrak ailesi daha önce de Abdurrahim Albayrak'a stresten uzak durması için aktif yöneticiliğe ara vermesi konusunda tavsiyede bulunmuş ancak Galatasaray sevdasından vazgeçirememişlerdi. Bu kez Albayrak nasıl bir karar verecek merakla bekleniyor.

  1. 2.4.2020
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