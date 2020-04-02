Mbaye Diagne’ye ‘Ronaldo’ uyarısı
Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane adı son dönemde Nottingham Forest ile anılan Mbaye Diagne'ye mesaj yolladı.
Diagne'nin her zaman Juventus'ta oynamak istemesine gönderme yapan Mane, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez" dedi.
Senegalli yıldız, Diagne'nin Forest'ı seçmesinin kötü bir seçenek olmayacağını iddia etti. PSG maçında ısrarla penaltıyı kullanmak isteyen ve kaçıran Diagne bu maçın ardından Brugge'da 'istenmeyen adam' ilan edildi.
Diagne ve Liverpool'da oynayan Mane'nin İnstagram'daki canlı yayınını binlerce kişi takip etti.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne’ye ‘Ronaldo’ uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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