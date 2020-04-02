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02 Nisan 2020, Perşembe
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’ye ‘Ronaldo’ uyarısı

Mbaye Diagne’ye ‘Ronaldo’ uyarısı

'un dünyaca ünlü yıldızı adı son dönemde Nottingham Forest ile anılan 'ye mesaj yolladı.

Diagne'nin her zaman 'ta oynamak istemesine gönderme yapan Mane, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez" dedi.

Senegalli yıldız, Diagne'nin Forest'ı seçmesinin kötü bir seçenek olmayacağını iddia etti. maçında ısrarla penaltıyı kullanmak isteyen ve kaçıran Diagne bu maçın ardından Brugge'da 'istenmeyen adam' ilan edildi.

Diagne ve 'da oynayan Mane'nin İnstagram'daki canlı yayınını binlerce kişi takip etti.

  1. 2.4.2020
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