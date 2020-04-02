Mbaye Diagne’ye ‘Ronaldo’ uyarısı

Diagne'nin her zaman Juventus'ta oynamak istemesine gönderme yapan Mane, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez" dedi.



Senegalli yıldız, Diagne'nin Forest'ı seçmesinin kötü bir seçenek olmayacağını iddia etti. PSG maçında ısrarla penaltıyı kullanmak isteyen ve kaçıran Diagne bu maçın ardından Brugge'da 'istenmeyen adam' ilan edildi.



Diagne ve Liverpool'da oynayan Mane'nin İnstagram'daki canlı yayınını binlerce kişi takip etti.