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02 Nisan 2020, Perşembe
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Flaş iddia! gidiyor

Flaş iddia! Radamel Falcao gidiyor

'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. 'nun 'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve 'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. İşte detaylar...

'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. 'nun 'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve 'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. 'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer verdi. ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.

KATAR İYİ BİR SEÇENEK!
futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" dedi.

  1. 2.4.2020
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