Galatasaray'ın indirim planı belli oldu! İşte 4 oyuncudan kesilecek rakam
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, en yüksek ücreti alan Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve Belhanda'nın (3.3) 18.1 milyon euro'luk maaşından toplamda 9 milyon euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor.
Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon euro'luk bir kesinti yapıp Radamel Falcao'nun maaşını da 4 milyon euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor. 4 oyuncudan istediği karşılığı alması durumunda sarı-kırmızılı yönetimin diğer oyunculardan da benzer bir kesinti yapacağı belirtiliyor.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın indirim planı belli oldu! İşte 4 oyuncudan kesilecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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