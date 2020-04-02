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02 Nisan 2020, Perşembe
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'ın indirim planı belli oldu! İşte 4 oyuncudan kesilecek rakam

Galatasaray'ın indirim planı belli oldu! İşte 4 oyuncudan kesilecek rakam

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, en yüksek ücreti alan Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve 'nın (3.3) 18.1 milyon euro'luk maaşından toplamda 9 milyon euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor.

Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon euro'luk bir kesinti yapıp 'nun maaşını da 4 milyon euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor. 4 oyuncudan istediği karşılığı alması durumunda sarı-kırmızılı yönetimin diğer oyunculardan da benzer bir kesinti yapacağı belirtiliyor.

  1. 2.4.2020
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