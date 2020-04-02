Galatasaray'ın indirim planı belli oldu! İşte 4 oyuncudan kesilecek rakam

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, en yüksek ücreti alan Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve Belhanda'nın (3.3) 18.1 milyon euro'luk maaşından toplamda 9 milyon euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor.

Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon euro'luk bir kesinti yapıp Radamel Falcao'nun maaşını da 4 milyon euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor. 4 oyuncudan istediği karşılığı alması durumunda sarı-kırmızılı yönetimin diğer oyunculardan da benzer bir kesinti yapacağı belirtiliyor.