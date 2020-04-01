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01 Nisan 2020, Çarşamba
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'a corona virüsü sonrası piyangosu!

Galatasaray'a corona virüsü sonrası Lemina piyangosu!

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor camiasında da dengeleri alt üst etti. İngiliz basını, 'ın Southampton'dan kiraladığı Mario hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını futbolu vurdu. Tüm faaliyetler durdurulurken, sözleşmelerle ilgili birçok soru işareti ortaya çıktı.

Bu takımlardan biri de ... Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Southampton'dan kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Echo'da yer alan habere göre oyuncunun corona virüsü sebebiyle Ada'ya dönmeyeceği ve 1 sezon daha kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyeceği öne sürüldü. Sotuhampton'ın da kiradaki futbolcularının bulundukları takımda kalmalarına sıcak baktığı ifade edildi.

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  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 11:21
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