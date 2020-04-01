Galatasaray'a corona virüsü sonrası Lemina piyangosu!

Corona virüsü salgını futbolu vurdu. Tüm faaliyetler durdurulurken, sözleşmelerle ilgili birçok soru işareti ortaya çıktı.

Bu takımlardan biri de Galatasaray... Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Southampton'dan kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Daily Echo'da yer alan habere göre oyuncunun corona virüsü sebebiyle Ada'ya dönmeyeceği ve 1 sezon daha kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyeceği öne sürüldü. Sotuhampton'ın da kiradaki futbolcularının bulundukları takımda kalmalarına sıcak baktığı ifade edildi.