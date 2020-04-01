Galatasaray'a corona virüsü sonrası Lemina piyangosu!
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor camiasında da dengeleri alt üst etti. İngiliz basını, Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını futbolu vurdu. Tüm faaliyetler durdurulurken, sözleşmelerle ilgili birçok soru işareti ortaya çıktı.
Bu takımlardan biri de Galatasaray... Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Southampton'dan kiraladığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından Daily Echo'da yer alan habere göre oyuncunun corona virüsü sebebiyle Ada'ya dönmeyeceği ve 1 sezon daha kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyeceği öne sürüldü. Sotuhampton'ın da kiradaki futbolcularının bulundukları takımda kalmalarına sıcak baktığı ifade edildi.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 11:21
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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