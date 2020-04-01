Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar!

efsanesi 'yı 'de zor tutmuşlar! açıkladı...

Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı...

'ın efsane futbolcusu 'nın biyografisinin yer aldığı “” isimli kitapta, 1993 yılında oynanan unutulmaz -Manchester United maçı da yer aldı. Roy Kean'in anlattığına göre hırçınlığı ile bilinen Eric Cantona o gün soyunma odasında zor tutulmuş.

'nın biyografisinin anlatıldığı "" isimli kitapta koş ifadeler yer aldı. 'de oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmanın rövanşında 'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmış ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı. O maçta forması giyen , agresifliği ve hırçınlığı ile bilinen Eric Cantona hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"CANTONA'YI ZOR TUTTUK"

Roy Keane, son dakikada kırmızı kartgören Cantona için, "Soyunma odasında delirdi. Kendisine copla vuran polisi bulmak için dışarı çıkmaya kararlıydı. Eric, büyük, güçlü bir adamdı. Normalde kavgadan asla geri adım atmam ama ben bile buna hazır değildim çünkü dışarıda çok fazla Türk vardı" ifadelerini kullandı.

  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN