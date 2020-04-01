Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı...

Eric Cantona'nın biyografisinin anlatıldığı "King Eric" isimli kitapta koş ifadeler yer aldı. İngiltere'de oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmanın rövanşında Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmış ve Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı. O maçta Manchester United forması giyen Roy Keane, agresifliği ve hırçınlığı ile bilinen Eric Cantona hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"CANTONA'YI ZOR TUTTUK"

Roy Keane, son dakikada kırmızı kartgören Cantona için, "Soyunma odasında delirdi. Kendisine copla vuran polisi bulmak için dışarı çıkmaya kararlıydı. Eric, büyük, güçlü bir adamdı. Normalde kavgadan asla geri adım atmam ama ben bile buna hazır değildim çünkü dışarıda çok fazla Türk vardı" ifadelerini kullandı.