Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı...
Manchester United'ın efsane futbolcusu Eric Cantona'nın biyografisinin yer aldığı “King Eric” isimli kitapta, 1993 yılında oynanan unutulmaz Galatasaray-Manchester United maçı da yer aldı. Roy Kean'in anlattığına göre hırçınlığı ile bilinen Eric Cantona o gün soyunma odasında zor tutulmuş.
Eric Cantona'nın biyografisinin anlatıldığı "King Eric" isimli kitapta koş ifadeler yer aldı. İngiltere'de oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmanın rövanşında Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmış ve Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı. O maçta Manchester United forması giyen Roy Keane, agresifliği ve hırçınlığı ile bilinen Eric Cantona hakkında flaş bir itirafta bulundu.
"CANTONA'YI ZOR TUTTUK"
Roy Keane, son dakikada kırmızı kartgören Cantona için, "Soyunma odasında delirdi. Kendisine copla vuran polisi bulmak için dışarı çıkmaya kararlıydı. Eric, büyük, güçlü bir adamdı. Normalde kavgadan asla geri adım atmam ama ben bile buna hazır değildim çünkü dışarıda çok fazla Türk vardı" ifadelerini kullandı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United efsanesi Eric Cantona'yı Ali Sami Yen'de zor tutmuşlar! Roy Keane açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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