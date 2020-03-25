Son dakika: Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den yeni açıklama! İşte son durum... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim'in kızından yeni açıklama! İşte son durum...

Son dakika: 'in kızı 'den yeni açıklama! İşte son durum...

Son dakika: Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den yeni açıklama! İşte son durum...

Son dakika haberine göre: Corona virüsü testi pozitif çıkan Terim'in kızı Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Terim'in son durumu hakkında kızı Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse , "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj: Elini kalbine koy hocam, biz oradayız...

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 12:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den yeni açıklama! İşte son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN