Son dakika: Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den yeni açıklama! İşte son durum...
Son dakika haberine göre: Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 12:45
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den yeni açıklama! İşte son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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