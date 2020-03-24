Garry Rodrigues'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a bir destek de Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten geldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Yeşil Burun Adalı yıldız, kTerim ve Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.