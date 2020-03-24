Garry Rodrigues'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Rodrigues'ten Terim ve Albayrak paylaşımı!

'ten ve 'a geçmiş olsun mesajı

Garry Rodrigues'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Bir dönem 'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu , corona virüsüne yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı ve Teknik Direktör için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Corona virüsüne yakalanan ve 2. Başkan 'a bir destek de Fenerbahçeli 'ten geldi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Yeşil Burun Adalı yıldız, kTerim ve Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

  1. 25.03.2020
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