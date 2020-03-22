Radamel Falcao Galatasaray'ı seçme sebebini açıkladı!

Radamel Falcao birçok konu hakkında merak edilen soruların cevabını verdi. BeIN Sports'a konuşan Kolombiyalı golcü, Galatasaray'a transferi, Fatih Terim ve Muslera hakkındaki düşünceleri ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini belirtti.

İşte o açıklamalardan satır başları...



Radamel Falcao: Galatasaray'ın tutkusu, Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti.

ARDA TURAN KULÜP TARİHİNDEN BİRÇOK ŞEY ANLATTI

Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Önceden burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. Atletico Madrid'de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı.

VAR Sistemi hakkında Radamel Falcao: Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir.

Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor.

Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı.

2022 Dünya Kupası'nda oynama ihtimaliyle ilgili Radamel Falcao: Oynama inancına sahibim. Rekabetçi ve tutkulu bir kulüp olan Galatasaray'a gelerek kariyerimi devam ettirme kararı aldım.

Umarım ki bu turnuvada oynayabileceğim. Her sene için ayrı ayrı ilerliyorum. Neler olacağını göreceğiz.

Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray, ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk.

Takımın performansı hakkında Radamel Falcao: Bence çalışma ve zaman iyi sonuçları getirdi. Sezon başında birçok isim transfer döneminin son günlerinde geldi. Yeni bir takımın zamana, birlikte çalışmaya, birbirini tanımaya ve adaptasyona ihtiyacı vardır.

SON HAFTAYA KADAR ZORLU BİR YARIŞ OLACAK

Şampiyonluk yarışı hakkında Radamel Falcao: Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.

DERBİ FARKLI VE GÜZELDİ

Fenerbahçe derbisi hakkında Radamel Falcao: Arjantin'de River-Boca derbisini yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ BAĞLARI KUVVETLENDİRDİ

Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi.

Fenerbahçe'ye attığı golle ilgili Falcao: Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması, bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi.

Kendimi geliştirmeye devam etmek için zamanım var. Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu.

Takım olarak her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz.

Türk Milli Takımı da, Türklerin bu anlayışını ortaya koyuyor. Fazla sayıda yabancının gelmesi de rekabeti ve şampiyon takımların vizyonunu geliştiriyor. Bu sayede milli takım da ülke için önemini koruyor.

SÜPER LİG ÇOK YARIŞMACI

Süper Lig hakkında Radamel Falcao: Gerçekten çok yarışmacı bir organizasyon. Her ekip çok enteresan oyunculara sahip. Bana göre ülke için de çok önemli. Türkiye, futbol için çok tutkulu insanlardan oluşan büyük bir ülke.

GALATASARAY'A TRANSFERİYLE İLGİLİ....

Radamel Falcao: Monaco ile sözleşmemin son senesinde olduğum için önümde pek çok fırsat vardı. Fakat Galatasaray, her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve bu amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı.

Galatasaray'a gelmenin bir fırsat olduğunu gördük. Bu sayede o andan itibaren karşılamaya gelen insanları ailemiz gibi görmeye başladık.

HİÇBİR TAKIMDA BÖYLE BİR KARŞILAMA OLMADI

Havaalanıdaki karşılanmasıyla ilgili Falcao: Benim için özel bir tecrübeydi. Kariyerimde daha önce oynadığım hiçbir takımda böyle bir karşılama olmadı. Kızlarım ve eşim de daha önce böyle bir şeye tanık olmamışlardı. Onlar için de unutulmaz bir andı.

Takım olarak iyi oynamadığımız zamanlarda taraftarımız tezahüratlarıyla bize itici güç oluyor ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu yeniden canlandırıyor. Sezonun geride kalan kısmında bu güç bizi başarıya doğru yönlendirecektir.

GALATASARAY'IN STADI EN İYİLERİNDEN BİRİSİ

Radamel Falcao: Galatasaray'ın stadı gerçekten özel bir atmosfere sahip. Dünyadaki en iyi statlardan birisinde oynuyoruz. Bu, her maç için çok önemli.



Galatasaray formasıyla ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Şampiyonluğu hedefleyen bir kulüpte forma giymek bir futbolcu için motive edicidir. Büyük bir kulübe geldiğimi fark ettim ve Galatasaray gibi bir kulübün formasını giymekten gurur duyuyorum.

Muslera'yla ilgili Falcao: ''Galatasaray benimle ilk defa iletişime geçtiğinde Muslera ile görüştüm. Daha önceden görüşmemiştik, ona kulüp ve daha fazlası ile ilgili sorular sordum. Onun görüşleri önemliydi ve bana gelmemin doğru olacağını söyledi.

Radamel Falcao: Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu.



FATİH TERİM ÇOK TECRÜBELİ

Fatih Terim hakkında Falcao: Çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu.

Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız.

Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Hedefleri hakkında Radamel Falcao: Hedefler günden güne değişebiliyor. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir mutlak hedefimiz var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.

'El Tigre' lakabı hakkında Falcao: Küçük yaşlarda River'da oynarken bu lakabı aldım. 15 yaşındayken arkadaşım bana bir maç sonrası, 'Sahada bir kaplan gibi oynadın' demişti. O günden sonra herkes beni, 'El Tigre' olarak bildi.

Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum.