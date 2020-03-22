Fatih Terim 19 yaşındaki Stojinovic'i gündemine aldı
Virüs tehlikesi nedeniyle eve kapanan tecrübeli hoca boş durmuyor. Futbolcu izleme programı üzerinden araştırmalar yapan Fatih Terim’in, Slovenya’dan 19 yaşındaki Stojinovic’i gündemine aldığı ifade edildi.
Beşiktaş maçından sonra idmanları iptal eden Fatih Terim, evine kurdurduğu WyScout futbolcu izleme programı üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Terim'i günde en az 3-4 maç izlediği özellikle doğru ücretlerle uygun transfer edilebilecek oyuncular üzerinde durduğu öğrenildi.
Şimdiye kadar izlediği birkaç oyuncu için scout ekibinden ek raporlar talep ettiği de gelen bilgiler arasında... Devre arasında yaş ortalamasını düşüren Fatih Terim yaz transfer döneminde de bu hamlesine devam etmeyi planlıyor.
7-8 MAÇINI İZLEDİ
Bu nedenle genç isimlere öncelik veren sarı-kırmızılı teknik adamın, üzerinde durduğu oyunculardan birisinin ise Slovenya U21 Milli Takımı'nda oynayan Dusan Stojinovic olduğu bildirildi. Luyindama'nın satılması ihtimali nedeniyle Terim'in 1.87 boyundaki stoperi 7-8 farklı maçta izlediği ve hepsinde de çok beğendiği gelen bilgiler arasında...
- 22.3.2020
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim 19 yaşındaki Stojinovic'i gündemine aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.