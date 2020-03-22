Galatasaray'ın gözü Berat Ayberk Özdemir'de!
Galatasaray'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Aybert Özdemir olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi.
23 MAÇTA OYNADI
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.
- 22.3.2020
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
- Yılmaz Vural'dan çarpıcı sözler! "Fenerbahçe'de her transfer fiyasko"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözü Berat Ayberk Özdemir'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.