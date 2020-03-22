Galatasaray'ın gözü Berat Ayberk Özdemir'de!

Galatasaray'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi.





23 MAÇTA OYNADI

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.