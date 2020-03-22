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22 Mart 2020, Pazar
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'ın gözü Berat 'de!

Galatasaray'ın gözü Berat Ayberk Özdemir'de!

'da herkes sezon sonunda 'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. 'in listesinde olan isimlerden birisinin de 'nin yıldızı Berat Aybert Özdemir olduğu öğrenildi.

'da herkes sezon sonunda 'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. 'in listesinde olan isimlerden birisinin de 'nin yıldızı olduğu öğrenildi. Hem Seri'nin hem de Lemina'nın gelecek sezon takımda olmama ihtimalini düşünen tecrübeli hocanın, 8 ve 6 numarada oynayabilen 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi.


23 MAÇTA OYNADI

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat , bu sezon 23 maçta forma giydi, 1 gol kaydetti. Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma dönük forma giyebilen 21 yaşındaki futbolcu, Hacettepe forması da giydi.

  1. 22.3.2020
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