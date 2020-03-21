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21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray doktorundan koronavirüs açıklaması! Alınan yasak...

doktorundan koronavirüs açıklaması! Alınan yasak...

Galatasaray doktorundan koronavirüs açıklaması! Alınan yasak...

Kulüp Doktoru , tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce, vakaların 'de henüz görülmemişken önlemleri aldıklarını söyledi.

Dünyada artan koronavirüs salgını sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilerken, futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'da birçok lig askıya alındı ve Süper Ligi de ileri bir tarihe ertelendi. Ligimizdeki bütün takımlar koronavirüs tehdidi sebebiyle önlemlerini aldı. da fazlasıyla önlemlerini alırken, kulüp doktoru konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'ye açıklamalarda bulunan Yener İnce, salgın Türkiye'ye gelmeden günler önce önlemler aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ligde erteleme talebi çıkana kadar olan dönemde elimizden gelen her şeyi yaptık. Hocamızı da mümkün olduğunca korumaya çalıştık. Hocamız hep aktif ve sahada olmak isteyen biri. Sponsorumuzun da sayesinde oyuncularımı ve ailelerine dezenfekte dağıtımı yaptık. İsteyen oyuncularımızın evlerini de özel ekiple dezenfekte ettik. Ertleme sonrası ise bir yönerge hazırladık. Takımımıza sağlık testlerini yaptık. Oyuncularımızı eve gönderdik. Tüm oyuncularımızın evlerinde kalmalarını rica ettik. Yurt içi ve dışı seyahatlerini yasakladık. Yasak kelimesini dikkatli kullanmak istiyorum ama önce tavsiye sonra ısrarlı tavsiye olarak ilettik."

Oyunculara beslenme programından antrenman programına kadar düzenli olarak bilgi gönderdiklerini belirten İnce, "Takım ve sağlık ekibi olarak bilgi alışverişimiz sürüyor. Şu ana kadar herhangi bir çalışan ekibimizden pozitif test gelmedi. Bu, sadece ülkemizin değil dünyanın sorunu. Bu sorunla mücadele etmenin en kestirme yolu Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uymak. Evde kalmak ve bu sürece karşı gelmeyerek bu süreci atlatmak önemli." ifadelerini kullandı.

Oyunculara sosyal destek de verdiklerini dile getiren İnce, "Bir acil durum numarası da oluşturduk. Herhangi bir durumda benim de numaramın olduğu yere ulaşacaklar. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

Elimizden geldiğince hocamız 'i korumaya çalıştık. Çok aktif ve sahada olmak isteyen birisi çünkü. Erteleme kararı sonrası sağlık testlerimizi yaptık. Tavsiye niteliğinde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yasakladık.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 20:09
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