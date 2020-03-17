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17 Mart 2020, Salı
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Yenilgiyi unuttu

Yenilgiyi unuttu

derbisiyle yenilmezlik serisi 10’a çıktı

, ile berabere kaldı ama yenilmezlik unvanını da sürdürdü. 'in 16. haftasında 'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Ligin ilk devresini topladığı 27 puanla 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan Cimbom, Süper Lig'in ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmandı. İkinci devrenin ilk 9 haftasında 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar, zirve ile puan farkını 3'e düşürdü.

  1. 17.3.2020
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