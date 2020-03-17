Yenilgiyi unuttu
Beşiktaş derbisiyle yenilmezlik serisi 10’a çıktı
Galatasaray, Beşiktaş ile berabere kaldı ama yenilmezlik unvanını da sürdürdü. Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Ligin ilk devresini topladığı 27 puanla 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan Cimbom, Süper Lig'in ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmandı. İkinci devrenin ilk 9 haftasında 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar, zirve ile puan farkını 3'e düşürdü.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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