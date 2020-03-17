Muslera adım adım ikinciliğe

Sarı-kırmızılı takımın unutulmazları arasına giren Fernando Muslera yeni bir başarıya hazırlanıyor. Uruguaylı eldiven, 7 maçta daha oynarsa Suat Kaya'yı geçerek Galatasaray tarihinin en fazla mücadeleye çıkan ikinci oyuncusu olacak. İlk sırada 613 maçla Bülent Korkmaz'ın yer aldığı listede Suat Kaya 367 kezle ikinci sırada... Fernando Muslera ise şu an 359 maçta... Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Nando, Kaya'yı geçmeye yakın ancak Korkmaz'a yaklaşması zor görünüyor.