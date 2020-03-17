Muslera adım adım ikinciliğe
7 maç sonra Suat Kaya’yı geçecek.
Sarı-kırmızılı takımın unutulmazları arasına giren Fernando Muslera yeni bir başarıya hazırlanıyor. Uruguaylı eldiven, 7 maçta daha oynarsa Suat Kaya'yı geçerek Galatasaray tarihinin en fazla mücadeleye çıkan ikinci oyuncusu olacak. İlk sırada 613 maçla Bülent Korkmaz'ın yer aldığı listede Suat Kaya 367 kezle ikinci sırada... Fernando Muslera ise şu an 359 maçta... Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Nando, Kaya'yı geçmeye yakın ancak Korkmaz'a yaklaşması zor görünüyor.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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