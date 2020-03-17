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17 Mart 2020, Salı
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Pes etmek yok

Pes etmek yok

Muslera: Yolun sonu şampiyonluk

Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi derbisinde de kritik kurtarışlara imza atan kaptan , camiaya umut saçtı. Derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların maça konsantre olamadığını ifade eden Uruguaylı file bekçisi, "Dünya kötü bir süreçten geçiyor. Her şeyin iyi olmasını hepimiz istiyoruz. Ligler bir süre ertelenebilir. Şartlar normale döner ve yarışa devam edersek üst üste üçüncü kez şampiyon olacağımıza inanıyorum. Pes etmek yok. Yolun sonu şampiyonluk. Ama önce koronavirüs salgınını düşünmeliyiz" diye konuştu.

  1. 17.3.2020
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