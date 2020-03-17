Pes etmek yok
Muslera: Yolun sonu şampiyonluk
Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de kritik kurtarışlara imza atan kaptan Fernando Muslera, camiaya umut saçtı. Derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların maça konsantre olamadığını ifade eden Uruguaylı file bekçisi, "Dünya kötü bir süreçten geçiyor. Her şeyin iyi olmasını hepimiz istiyoruz. Ligler bir süre ertelenebilir. Şartlar normale döner ve yarışa devam edersek üst üste üçüncü kez şampiyon olacağımıza inanıyorum. Pes etmek yok. Yolun sonu şampiyonluk. Ama önce koronavirüs salgınını düşünmeliyiz" diye konuştu.
- 17.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pes etmek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.