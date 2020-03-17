Bu sezon diğer maçlarda olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de kritik kurtarışlara imza atan kaptan Fernando Muslera, camiaya umut saçtı. Derbinin seyircisiz oynanması nedeniyle futbolcuların maça konsantre olamadığını ifade eden Uruguaylı file bekçisi, "Dünya kötü bir süreçten geçiyor. Her şeyin iyi olmasını hepimiz istiyoruz. Ligler bir süre ertelenebilir. Şartlar normale döner ve yarışa devam edersek üst üste üçüncü kez şampiyon olacağımıza inanıyorum. Pes etmek yok. Yolun sonu şampiyonluk. Ama önce koronavirüs salgınını düşünmeliyiz" diye konuştu.