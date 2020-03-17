Büyük değişim

Cimbom, büyük değişikliklerden birisini skor tabelasında yaşadı. İlk 16 haftada sadece 18 gol atabildi. Sonrasındaki 10 haftada rakip ağlara 26 gol gönderdi. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılılar, son 10 haftada sadece 5 gol yedi. Derbide de gole izin vermedi ama gol de atamadı.