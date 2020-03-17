Büyük değişim
Cimbom, büyük değişikliklerden birisini skor tabelasında yaşadı. İlk 16 haftada sadece 18 gol atabildi.
Cimbom, büyük değişikliklerden birisini skor tabelasında yaşadı. İlk 16 haftada sadece 18 gol atabildi. Sonrasındaki 10 haftada rakip ağlara 26 gol gönderdi. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılılar, son 10 haftada sadece 5 gol yedi. Derbide de gole izin vermedi ama gol de atamadı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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