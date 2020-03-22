Golcü oyuncudan transfer itirafı! "Galatasaray'a gitmek istemedim"
Krasnodar forması giyen golcü oyuncu Ari, Rus basınına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, 2015/2016 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak bu teklifi reddettiğini anlattı. İşte yıldız oyuncunun açıklamaları...
Kariyerini Rusya'nın Krasnodar takımında sürdüren tecrübeli golcü Ari, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, transfer teklifi aldığı Galatasaray'a neden gitmek istemediğini de anlattı.
2015/2016 sezonu ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimalinin doğduğunu söyleyen Brezilya asıllı Rus golcü, "Çin'den teklif almıştım ve anlaşma büyük ölçüde sağlanmıştı. Rusya'da aldığım paranın 3 katını teklif etmişlerdi. Ancak kulübüm (Krasnodar) Çin'e gitmeme izin vermedi ve beni Galatasaray'a satmak istedi. Daha sonra Türkiye ile Rusya arasında bir gerginlik oldu ve savaş çıkabileceği söylendi. O zamanlar Rus vatandaşlığına geçmeyi düşünüyordum ve bu nedenle Galatasaray'a transfer olmak istemedim." dedi.
Bu sezon Krasnodar formasıyla 23 maça çıkan Ari 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
ARI KİMDİR?
Tam adı Ariclenes da Silva Ferreira olan futbolcu, 11 Aralık 1985 tarihinde Brezilya'nın Fortaleza kentinde dünyaya geldi. Futbola Fortaleza altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan golcü oyuncu, Kalmar FF, AZ Alkmaar, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova formalarını da giydi. 10 yıldır futbol hayatını Rusya'da sürdüren ve Rus vatandaşlığı da bulunan Ari, 2013 yılından bu yana Krasnodar formasını terletiyor. Santrforun yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen 1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Rusya Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten ve skor katkısı yapamayan Ari'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 11:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Golcü oyuncudan transfer itirafı! "Galatasaray'a gitmek istemedim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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