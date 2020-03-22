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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan logo güncellemesi! Koronavirüs...

logosunu güncelledi! Koronavirüs...

Galatasaray logosunu güncelledi! Koronavirüs...

, 'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınında farkındalık yaratmak için logosunda güncellemeye gitti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarındanki kullanıcı adında da harflerin arasında birer boşluk bırakıldı.

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de ölümlere neden olurken, spor camiasından da virüsten korunmak için 'Evde Kal' çağrısına destek gelmeye devam ediyor.

Son olarak , farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adını harflerin aralarında birer boşluk bırakarak yazdı ve logosundaki G ve S harflerini ayırdığı bir animasyon paylaştı.

  1. 22.03.2020
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