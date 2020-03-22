Galatasaray logosunu güncelledi! Koronavirüs...
Galatasaray, Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınında farkındalık yaratmak için logosunda güncellemeye gitti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarındanki kullanıcı adında da harflerin arasında birer boşluk bırakıldı.
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de ölümlere neden olurken, spor camiasından da virüsten korunmak için 'Evde Kal' çağrısına destek gelmeye devam ediyor.
Son olarak Galatasaray, farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adını harflerin aralarında birer boşluk bırakarak yazdı ve logosundaki G ve S harflerini ayırdığı bir animasyon paylaştı.
? Kalplerimiz her zaman birlikte ama bir süre:— G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 21, 2020
? Mümkün oldukça #EvindeKal
? Dışarıdaysan çevrendekilerden birkaç adım uzakta dur
? Kalabalığa karışma
? S O S Y A L M E S A F E N İ K O R U ! ? pic.twitter.com/eofTKq2Rk8
- 22.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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