Galatasaray logosunu güncelledi! Koronavirüs...

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de ölümlere neden olurken, spor camiasından da virüsten korunmak için 'Evde Kal' çağrısına destek gelmeye devam ediyor.

Son olarak Galatasaray, farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adını harflerin aralarında birer boşluk bırakarak yazdı ve logosundaki G ve S harflerini ayırdığı bir animasyon paylaştı.