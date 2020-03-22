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22 Mart 2020, Pazar
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'da Marcao farkı! Herkesi solladı

Galatasaray'da Marcao farkı! Herkesi solladı

'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, performansıyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki genç yıldız yaptığı 1334 isabetli pasla, takım arkadaşlarını bu alanda geride bıraktı.

'da Marcao isabetli pas oranında en başarılı futbolcu durumunda. Takvim'in haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakaladı. Böylece takım arkadaşlarını solladı.

Marcao ligde Atiba, Elneny, Gustavo ve Vida'dan sonra isabetli pasta 4. durumda bulunuyor. Marcao gibi Victor Ruiz'in de isabetli pasta yüzde 89'luk bir ortalaması bulunuyor.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta toplam 3 bin 13 dakika süre aldı.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 10:52
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