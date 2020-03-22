Galatasaray'da Marcao farkı! Herkesi solladı
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, performansıyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki genç yıldız yaptığı 1334 isabetli pasla, takım arkadaşlarını bu alanda geride bıraktı.
Galatasaray'da Marcao isabetli pas oranında en başarılı futbolcu durumunda. Takvim'in haberine göre Brezilyalı defans oyuncusu 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakaladı. Böylece takım arkadaşlarını solladı.
Marcao ligde Atiba, Elneny, Gustavo ve Vida'dan sonra isabetli pasta 4. durumda bulunuyor. Marcao gibi Victor Ruiz'in de isabetli pasta yüzde 89'luk bir ortalaması bulunuyor.
Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta toplam 3 bin 13 dakika süre aldı.
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 10:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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