Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

'ndan 'a ret

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

() , 'ın 'ndan () aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

'nun 12 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Tahkim Kurulu; müsabaka öncesi seremoninin, seromoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla sayıda refakatçi çocuk ile yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kulübü'nün 'dan aldığı ihtar cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

Ayrıca Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Teenage Hadebe'nin 3 maçlık cezasına ve Fraport TAV 'un 150 bin TL'lik para cezasına yaptığı itirazları da reddetti.

  1. 12.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN