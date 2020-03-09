"Bu temasa penaltı olmaz"

Maçın en tartışılan anı Sivasspor'un kazandığı penaltıydı. Pozisyonun kahramanlarından Jean Michael Seri karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum. VAR kararı veriyor ama hakem geldi tekrardan baktı. Rakibi düşürecek bir temasım yoktu. Hatalı bir karar verildi. İyi maç çıkardık. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Zemin iyi değildi. İyi bir sonuç aldık"