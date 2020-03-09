Muslera yetmedi
Uruguaylı eldiven penaltıyı kurtardı fakat 2 gole engel olamadı. Yıldız kaleci bu hafta da müthiş şutlar çıkarsa da 3 puan gelmedi.
Aslan'ın ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisinde önemli kurtarışlar yaparak büyük katkı sağlayan Fernando Muslera, dün kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'ini çıkarabildi. 7. dakikada Hakan Arslan'ın diziyle vurduğu şutu ağlarından çıkaran Muslera, 58. dakikada ise Emre Kılınç'ın penaltısını kurtardı. Ancak dönen top Emre Kılınç'ın önüne düşünce golle sonuçlandı. Uruguaylı eldiven 8 maç sonra kalesinde 2 gol birden gördü. Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de 19. kez meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Ligde bu sezon toplam 20 gol yiyen sarı-kırmızılıların Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçta ikinci kaleci Okan Kocuk görev yapıyordu.
- 9.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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