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09 Mart 2020, Pazartesi
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Muslera yetmedi

Muslera yetmedi

Uruguaylı eldiven penaltıyı kurtardı fakat 2 gole engel olamadı. Yıldız kaleci bu hafta da müthiş şutlar çıkarsa da 3 puan gelmedi.

Aslan'ın ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisinde önemli kurtarışlar yaparak büyük katkı sağlayan , dün kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'ini çıkarabildi. 7. dakikada 'ın diziyle vurduğu şutu ağlarından çıkaran Muslera, 58. dakikada ise Kılınç'ın penaltısını kurtardı. Ancak dönen top Emre Kılınç'ın önüne düşünce golle sonuçlandı. Uruguaylı eldiven 8 maç sonra kalesinde 2 gol birden gördü. Tecrübeli kaleci bu sezon 'de 19. kez meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Ligde bu sezon toplam 20 gol yiyen sarı-kırmızılıların 'e 1-0 kaybettiği maçta ikinci kaleci Okan Kocuk görev yapıyordu.

  1. 9.3.2020
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