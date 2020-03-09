Muslera yetmedi

Aslan'ın ligin ikinci yarısındaki galibiyet serisinde önemli kurtarışlar yaparak büyük katkı sağlayan Fernando Muslera, dün kalesine gelen 7 isabetli şutun 5'ini çıkarabildi. 7. dakikada Hakan Arslan'ın diziyle vurduğu şutu ağlarından çıkaran Muslera, 58. dakikada ise Emre Kılınç'ın penaltısını kurtardı. Ancak dönen top Emre Kılınç'ın önüne düşünce golle sonuçlandı. Uruguaylı eldiven 8 maç sonra kalesinde 2 gol birden gördü. Tecrübeli kaleci bu sezon Süper Lig'de 19. kez meşin yuvarlağı filelerinde gördü. Ligde bu sezon toplam 20 gol yiyen sarı-kırmızılıların Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçta ikinci kaleci Okan Kocuk görev yapıyordu.