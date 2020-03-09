Donk’tan müthiş orta
Cimbom'un bulduğu ikinci golde Ryan Donk savunmadan ileri çıkarak şov yaptı.
Cimbom'un bulduğu ikinci golde Ryan Donk savunmadan ileri çıkarak şov yaptı. Çalımlarla rakip yarı sahayı kateden Hollandalı yıldızın ortasını Falcao indirdi, Feghouli sol ayağıyla bitirdi. Beşiktaş maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan 34 yaşındaki futbolcu Sivas maçını boş geçti ve derbide görev yapabilecek.
- 9.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Donk’tan müthiş orta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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