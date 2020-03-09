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09 Mart 2020, Pazartesi
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Donk’tan müthiş orta

Donk’tan müthiş orta

Cimbom'un bulduğu ikinci golde savunmadan ileri çıkarak şov yaptı.

Cimbom'un bulduğu ikinci golde savunmadan ileri çıkarak şov yaptı. Çalımlarla rakip yarı sahayı kateden Hollandalı yıldızın ortasını Falcao indirdi, Feghouli sol ayağıyla bitirdi. maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan 34 yaşındaki futbolcu maçını boş geçti ve derbide görev yapabilecek.

  1. 9.3.2020
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