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09 Mart 2020, Pazartesi
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Saracchi sol kanatta uçtu

Saracchi sol kanatta uçtu

Cimbom'un devre arası transferi , deplasmanında etkili bir ortaya koydu.

Cimbom'un devre arası transferi , deplasmanında etkili bir ortaya koydu. Uruguaylı sol bek savunmada güçlü durdu. Genç oyuncu dinamizmini hücumda da konuşturdu. Her atakta ileri çıkan 21 yaşındaki futbolcu bindirmeleriyle Sivasspor'un sağ kanadını bir hayli yıprattı. Onun bu deparları sayesinde Henry Onyekuru da boşluklar yakaladı.

  1. 9.3.2020
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