Saracchi sol kanatta uçtu
Cimbom'un devre arası transferi Marcelo Saracchi, Sivasspor deplasmanında etkili bir futbol ortaya koydu.
Cimbom'un devre arası transferi Marcelo Saracchi, Sivasspor deplasmanında etkili bir futbol ortaya koydu. Uruguaylı sol bek savunmada güçlü durdu. Genç oyuncu dinamizmini hücumda da konuşturdu. Her atakta ileri çıkan 21 yaşındaki futbolcu bindirmeleriyle Sivasspor'un sağ kanadını bir hayli yıprattı. Onun bu deparları sayesinde Henry Onyekuru da boşluklar yakaladı.
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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