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12 Mart 2020, Perşembe
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Luyindama müjdesi

Luyindama müjdesi

'nin Gambiya ile oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan dün saha çalışmalarına başladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta ön çapraz bağları kopan dün saha çalışmalarına başladı. Başarılı futbolcu, kondisyoner eşliğinde hafif tempoda düz koşu yaptı. Ağır sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda Luyindama'nın lisansı çıkarılmamıştı
  1. 12.3.2020
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