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11 Mart 2020, Çarşamba
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G.Saray galibiyete yakın

G.Saray galibiyete yakın

Daha önce ve altyapılarında görev yapan , sarı-kırmızılı takımın galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi.

Daha önce ve altyapılarında görev yapan , sarı-kırmızılı takımın galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi. Lig Radyo'da Yetkin Etkin'e konuşan Bayraktar, "Oyuncu eşleşmeleri ve psikolojik faktörlere bakıldığında Galatasaray avantajlı görünüyor" dedi.

  1. 11.3.2020
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