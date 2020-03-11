G.Saray galibiyete yakın

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında görev yapan Emrah Bayraktar, sarı-kırmızılı takımın galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi. Lig Radyo'da Yetkin Etkin'e konuşan Bayraktar, "Oyuncu eşleşmeleri ve psikolojik faktörlere bakıldığında Galatasaray avantajlı görünüyor" dedi.