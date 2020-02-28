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28 Şubat 2020, Cuma
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Muslera duvarı

Muslera duvarı

ile 5 şampiyonluk yaşayan bu sezon da müthiş bir performans sergiliyor. Şampiyonluk modunu açan Uruguaylı farkını ortaya koydu; ligin kurtarış yüzdesi en yüksek kalecisi oldu.

Takım oturmamışken, tecrübesi ve kurtarışlarıyla sarı-kırmızılıları ayakta tutan Uruguaylı eldiven, 'in en az gol yiyen kalecisi... Ayrıca başarılı eldiven kurtarış yüzdesiyle de ligdeki tüm mevkidaşlarını sollamış durumda... Bu sezon kalesinde 18 gol gören Muslera yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle zirvede... Onu yüzde 78 ile 'un parlak yıldızı Uğurcan Çakır takip ediyor. 3. basamakta ise yüzde 75 ile 'in kalecisi var.

10 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Fernando Muslera ligde 22 karşılaşmada forma giydi. Uruguaylı eldiven 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon ayaklarını da çok iyi kullanan Uruguaylı eldivenin katkısıyla Aslan bir kez daha zirveye yaklaştı.

  1. 28.2.2020
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