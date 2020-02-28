Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina...

hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina...

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina...

, 'in 24. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

, karşılaşmasının hazırlıklarını 29 Şubat Cumartesi saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.


  1. 28.02.2020
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