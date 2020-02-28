Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina...
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını 29 Şubat Cumartesi saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.
- 28.02.2020
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü! Mario Lemina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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