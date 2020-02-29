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29 Şubat 2020, Cumartesi
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G.Saray ile hayata döndüm

G.Saray ile hayata döndüm

'in kalecisi Courtois, en çok eleştirildiği dönemde ile oynadıkları maçta kendisini bulduğunu söyledi. Tecrübeli kaleci "Galatasaray maçında hayata döndüm. O maçta 'kimse beni geçemez' hissine kapıldım. Ondan sonra da performansım hep yükseldi" diye konuştu.

Real Madrid'in kalecisi Courtois, en çok eleştirildiği dönemde ile oynadıkları maçta kendisini bulduğunu söyledi. Tecrübeli kaleci "Galatasaray maçında hayata döndüm. O maçta 'kimse beni geçemez' hissine kapıldım. Ondan sonra da performansım hep yükseldi" diye konuştu.
  1. 29.2.2020
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