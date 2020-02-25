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25 Şubat 2020, Salı
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Hazırlıklara 1 gün ara

Hazırlıklara 1 gün ara

Aslan, hazırlıklarına dün devam etti. Derbide forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular ise Altı ile 11’e 11 çift kale maç gerçekleştirdi. Takım 1 gün izinli. G.Saray bugünü izinli geçirip yarından itibaren G.Birliği maçına hazırlanacak.

Aslan, hazırlıklarına dün devam etti. Derbide forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular ise Altı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirdi. Takım 1 gün izinli. G.Saray bugünü izinli geçirip yarından itibaren G.Birliği maçına hazırlanacak.
  1. 25.2.2020
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