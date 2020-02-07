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07 Şubat 2020, Cuma
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’nin yeri dolmadı

Saracchi’nin yeri dolmadı

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı.

Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı. , genç futbolcunun, deplasmanına yetiştirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi. Düz koşulara başlayan , Cuma günkü idmanda kendisini deneyecek ve büyük olasılıkla Kasımpaşa maçında sahada olacak.

  1. 7.2.2020
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