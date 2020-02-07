Saracchi’nin yeri dolmadı
Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı.
Saracchı'nin sakatlığında sol bekte değişmeli görev yapan Linnes-Şener ikilisi hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim, genç futbolcunun, Kasımpaşa deplasmanına yetiştirilmesi için sağlık heyetine talimat verdi. Düz koşulara başlayan Saracchi, Cuma günkü idmanda kendisini deneyecek ve büyük olasılıkla Kasımpaşa maçında sahada olacak.
- 7.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Saracchi’nin yeri dolmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.