Onyekuru da yetmedi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Onyekuru da yetmedi!

Onyekuru da yetmedi!

Onyekuru da yetmedi!

G.Saray'ın en etkili oyuncusu 'ydu...

G.Saray'ın en etkili oyuncusu 'ydu... Sıtmayı atlatan ve hafta sonu maçında oyuna girerek asist yapan Nijeryalı yıldız dün çok çalışmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Onyekuru'nun formda görüntüsü lig için teselli oldu.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru da yetmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN