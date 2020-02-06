Onyekuru da yetmedi!

G.Saray'ın en etkili oyuncusu Henry Onyekuru'ydu... Sıtmayı atlatan ve hafta sonu Kayserispor maçında oyuna girerek asist yapan Nijeryalı yıldız dün çok çalışmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Onyekuru'nun formda görüntüsü lig için teselli oldu.