Yuto alınmadı
Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını TFF'ye bildirdi. Christian Luyindama sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Buna karşılık Nagatomo'nun transferi devam eden bir ülkeye gitmesi bekleniyor.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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