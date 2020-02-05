Yardımlar yolda

Galatasaray, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Organizasyonda toplanan yardım malzemeleri dün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.