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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Yardımlar yolda

Yardımlar yolda

'ta 'da meydana gelen sonrası Elazığ ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.

, 'ta 'da meydana gelen sonrası Elazığ ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Organizasyonda toplanan yardım malzemeleri dün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

  1. 5.2.2020
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