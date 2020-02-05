Yardımlar yolda
Galatasaray, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.
Galatasaray, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı. Organizasyonda toplanan yardım malzemeleri dün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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