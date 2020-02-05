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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Süperman

Süperman

Son 4 maçta sadece 2 gol yiyen yaptığı kurtarışlarla fark yaratmaya devam ediyor.

Son 4 maçta sadece 2 gol yiyen yaptığı kurtarışlarla fark yaratmaya devam ediyor. Uruguaylı eldiven, bu sezon kalesine gelen tam 74 şutun 58'ini savuşturmayı başardı. Muslera bu müthiş performansı ile 2014/15'ten bu yana 'de en yüksek kurtarış yüzdesini (78.4) yakaladı.

  1. 5.2.2020
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