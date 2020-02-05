Süperman
Son 4 maçta sadece 2 gol yiyen Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla fark yaratmaya devam ediyor.
Son 4 maçta sadece 2 gol yiyen Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla fark yaratmaya devam ediyor. Uruguaylı eldiven, bu sezon kalesine gelen tam 74 şutun 58'ini savuşturmayı başardı. Muslera bu müthiş performansı ile 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesini (78.4) yakaladı.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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