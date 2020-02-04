Yıka yıka geliyor
Terim yönetiminde son iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan G.Saray, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başladı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, adım adım form grafiğini yükseltmeye başladı. Son 2 sezonda özellikle ligin ikinci bölümünde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezon da oynadığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5'e indirdi. Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar şampiyonluk oranlarının da değişmesine neden oldu. Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1'e 7'lik oran veren İddaa risk yönetimi, bu rakamı 5'e çekti. Fenerbahçe'nin 2.5 oranı da 3'e geriledi.
HABER SALIN!
Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar taraftarlarını da şampiyonluk havasına sokmaya yetti. 4-1 sona eren Kayseri maçının ardından birçok mesaj paylaşıldı ve rakiplere bol bol gönderme yapıldı. İşte o tweet'lerden bazıları:
* Mekanın sahibi geri geliyor !!! Az kaldı @DemirBetul
* Galatasaray döndü beyler, Fener'e Besiktaş'a geçmiş olsun... @YoungSoldierr2
* HABER SALIN! GALATASARAY, EMANETİ OLAN LİDERLİĞİ ALMAYA GELİYOR! @sco1905
* Mayıs ayına doğru yaklaşırken ruh geri geldi. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... @barışcan
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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