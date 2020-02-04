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04 Şubat 2020, Salı
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Yıka yıka geliyor

Yıka yıka geliyor

Terim yönetiminde son iki sezonda ikinci yarılardaki performansıyla mutlu sona ulaşan G.Saray, şampiyonluk yürüyüşüne yeniden başladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan , adım adım form grafiğini yükseltmeye başladı. Son 2 sezonda özellikle ligin ikinci bölümünde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan Cimbom, bu sezon da oynadığı 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise ligin ilk yarısında 27 puan kazanırken, ikinci devredeki ilk üç maçında hanesine 9 puan yazdırdı ve toplamda 36 puana ulaştı. Galatasaray, 17. hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor ile 10 puan olan farkı ikinci yarıdaki performansıyla 5'e indirdi. Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar şampiyonluk oranlarının da değişmesine neden oldu. Geçen hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1'e 7'lik oran veren İddaa risk yönetimi, bu rakamı 5'e çekti. 'nin 2.5 oranı da 3'e geriledi.

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Galatasaray'ın aldığı başarılı sonuçlar taraftarlarını da şampiyonluk havasına sokmaya yetti. 4-1 sona eren maçının ardından birçok mesaj paylaşıldı ve rakiplere bol bol gönderme yapıldı. İşte o tweet'lerden bazıları:

* Mekanın sahibi geri geliyor !!! Az kaldı @DemirBetul

* Galatasaray döndü beyler, Fener'e Besiktaş'a geçmiş olsun... @YoungSoldierr2

* ! GALATASARAY, EMANETİ OLAN LİDERLİĞİ ALMAYA GELİYOR! @sco1905

* Mayıs ayına doğru yaklaşırken ruh geri geldi. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... @barışcan

  1. 4.2.2020
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