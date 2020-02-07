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07 Şubat 2020, Cuma
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"Bizi korkutmadı"

"Bizi korkutmadı"

Brugge’dan Başkan Cengiz’e yanıt geldi.

Başkanı 'in, konusunda gösterdiği tepkiye cephesinden yanıt geldi. ekibinin yöneticileri, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tehdidi bizi korkutmadı. Biz Diagne'yi kadroya almadık ama tesislere girişi yasak değildi. Yeni bir kulüp bulmak için 31 Ocak'a kadar serbestti sadece" dedi. Cengiz, beIN Sports'ta, Brugge'ün Senegalli golcüyü idmana almadığını ve parasını da ödemediğini belirterek 15 milyon euro'luk tazminat maddesini işleteceklerini açıklamıştı.

  1. 7.2.2020
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