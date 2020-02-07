"Bizi korkutmadı"
Brugge’dan Başkan Cengiz’e yanıt geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Diagne konusunda gösterdiği tepkiye Club Brugge cephesinden yanıt geldi. Belçika ekibinin yöneticileri, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in FIFA tehdidi bizi korkutmadı. Biz Diagne'yi kadroya almadık ama tesislere girişi yasak değildi. Yeni bir kulüp bulmak için 31 Ocak'a kadar serbestti sadece" dedi. Cengiz, beIN Sports'ta, Brugge'ün Senegalli golcüyü idmana almadığını ve parasını da ödemediğini belirterek 15 milyon euro'luk tazminat maddesini işleteceklerini açıklamıştı.
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