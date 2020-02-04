Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleesinde Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığını atlatan Florin Andone kafilede yer aldı.
Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a konuk olacak.
Teknik Direktör Fatih Terim, Alanya'ya götürülecek kafileyi belirlerken, sürpriz bir kara imza attı. Buna göre sarı kırmızılı teknik direktör, uzun süren sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Florin Andone'yi de kadroya dahil etti.
İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:
Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 15:19
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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