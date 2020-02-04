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04 Şubat 2020, Salı
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'ın kafilesi belli oldu!

Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi belli oldu!

çeyrek final mücadeleesinde 'a konuk olacak 'ın kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığını atlatan Florin Andone kafilede yer aldı.

Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 4-1 mağlup eden , çeyrek final karşılaşmasında Akdeniz temsilcisi 'a konuk olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Alanya'ya götürülecek kafileyi belirlerken, sürpriz bir kara imza attı. Buna göre sarı kırmızılı teknik direktör, uzun süren sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Florin Andone'yi de kadroya dahil etti.

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor kafilesi:

Muslera, Şener, Ahmet, Seri, , Selçuk, , Linnes, Donk, , Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Berk, Onyekuru, Feghouli, Lemina.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 15:19
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